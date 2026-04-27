MONETA Money Bank, as: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MONETA Money Bank, as hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,10 CZK gegenüber 2,87 CZK im Vorjahresquartal.

MONETA Money Bank, as hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Milliarden CZK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,06 Milliarden CZK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at