MONETA Money Bank, as hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MONETA Money Bank, as hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,13 CZK beziffert, während im Vorjahresquartal 3,07 CZK je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat MONETA Money Bank, as mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Milliarden CZK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,36 Milliarden CZK erwirtschaftet worden waren, um 2,42 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 12,72 CZK, nach 11,37 CZK im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24,39 Milliarden CZK. Im Vorjahreszeitraum waren 26,87 Milliarden CZK in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 12,50 CZK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 13,87 Milliarden CZK taxiert.

