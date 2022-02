MONETA Money Bank, as stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MONETA Money Bank, as hat am 04.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz wurde auf 3,00 Milliarden CZK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,74 Milliarden CZK umgesetzt worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,90 CZK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2,96 Milliarden CZK erwartet.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 7,32 CZK gegenüber 5,08 CZK im Vorjahr.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 12,10 Milliarden CZK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 11,22 Milliarden CZK.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 7,44 CZK sowie einen Umsatz von 11,11 Milliarden CZK belaufen.

