MONETA Money Bank, as veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MONETA Money Bank, as hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,30 CZK. Im Vorjahresviertel hatte MONETA Money Bank, as 3,50 CZK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,93 Milliarden CZK, während im Vorjahreszeitraum 6,06 Milliarden CZK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at