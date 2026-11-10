Monex Beans: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Monex Beans hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -13,89 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Monex Beans ein EPS von 10,71 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 19,19 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 14,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Monex Beans 22,38 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at