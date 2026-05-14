14.05.2026 06:31:29

Monex Beans gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Monex Beans lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,55 JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,93 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 45,77 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,25 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 43,41 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Monex Beans -19,790 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76,09 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 88,51 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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