Monex Beans: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Monex Beans präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,71 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 6,13 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Monex Beans mit einem Umsatz von insgesamt 22,38 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 36,27 Prozent gesteigert.

