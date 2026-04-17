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17.04.2026 06:31:29
Money Forward,Inc Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Money Forward,Inc Registered ließ sich am 14.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Money Forward,Inc Registered die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 33,06 JPY gegenüber -20,440 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,31 Prozent auf 14,67 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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