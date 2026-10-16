Money Forward,Inc Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Money Forward,Inc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Money Forward,Inc Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,01 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -21,460 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Money Forward,Inc Registered im vergangenen Quartal 17,92 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Money Forward,Inc Registered 12,07 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at