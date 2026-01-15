Money Forward,Inc Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Money Forward,Inc Registered präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 90,21 JPY gegenüber -47,970 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Money Forward,Inc Registered im vergangenen Quartal 15,04 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Money Forward,Inc Registered 10,69 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 28,78 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -116,320 JPY erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 50,35 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 40,36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

