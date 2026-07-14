Money Forward,Inc Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Money Forward,Inc Registered hat sich am 13.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Money Forward,Inc Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 23,06 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -19,530 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent auf 14,32 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at