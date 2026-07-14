Money Forward,Inc Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Money Forward,Inc Un präsentierte in der am 13.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Money Forward,Inc Un ebenfalls 0,070 USD je Aktie eingebüßt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Money Forward,Inc Un in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 90,3 Millionen USD im Vergleich zu 79,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at