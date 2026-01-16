Money Forward,Inc Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Money Forward,Inc Un hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 99,5 Millionen USD gegenüber 71,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,100 USD beziffert, während im Vorjahr -0,390 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 337,73 Millionen USD gegenüber 267,81 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at