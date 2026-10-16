Money Forward,Inc Un vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Money Forward,Inc Un hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,22 Prozent auf 111,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at