Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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14.09.2026 13:53:20
Money Is Flowing Into Space Start-Ups. Some Investors See a SpaceX Effect.
Open Cosmos, a European satellite maker, has raised $346 million, part of a wave of recent funding deals in the space sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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