Money Masters Leasing Finance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Money Masters Leasing Finance hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,04 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27,30 Prozent auf 4,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Money Masters Leasing Finance 5,8 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 INR gegenüber 0,680 INR je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,32 Prozent auf 15,14 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,42 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at