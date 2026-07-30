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30.07.2026 06:31:29
Money Masters Leasing Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Money Masters Leasing Finance hat am 27.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,01 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,2 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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