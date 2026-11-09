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09.11.2026 06:31:29
Money Masters Leasing Finance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Money Masters Leasing Finance veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Money Masters Leasing Finance hat ein EPS von 0,01 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Money Masters Leasing Finance einen Umsatz von 2,3 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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