ISIN: ZAE000025409

03.10.2025 12:27:17

MoneyHero Appoints Danny Leung As Chief Financial Officer

(RTTNews) - MoneyHero Limited (MNY), a financial technology and service provider, said on Friday that it has appointed Danny Leung as Chief Financial Officer with effect from October 1.

Leung, who joined MoneyHero as the Group Director of Finance, was serving as the interim CFO after Hao Qian decided to step down as CFO with effect from December 15, 2024.

