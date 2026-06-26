MoneyHero hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MoneyHero hat am 24.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at