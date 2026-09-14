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14.09.2026 06:31:29
MoneyHero informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
MoneyHero hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 15,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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