MoneyHero veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MoneyHero präsentierte am 05.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 21,1 Millionen USD gegenüber 20,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at