03.03.2026 17:06:00
MongoDB-Aktie stürzt um mehr als ein Fünftel ab: Solide Ergebnisse können den enttäuschenden Ausblick nicht ausgleichen
• Ausblick FY27 schwächer als erhofft
• Markt reagiert nervös
Während die operativen Zahlen die Erwartungen der Analysten teilweise übertrafen, sorgt der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr für Verunsicherung unter den Anlegern.
Starke Umsatzdynamik durch Cloud-Plattform Atlas
Im abgelaufenen vierten Quartal konnte MongoDB seinen Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent auf 695,1 Millionen US-Dollar steigern. Dieser Zuwachs wurde maßgeblich von der Cloud-Datenbanklösung Atlas getrieben, deren Umsatz ebenfalls um 29 Prozent kletterte. Mit mittlerweile über 65.200 Kunden weltweit zeigt das Unternehmen, dass seine Plattformstrategie weiterhin Früchte trägt. CEO CJ Desai betonte in diesem Zusammenhang, dass die Kunden MongoDB zunehmend als zentralen "Intelligent Data Layer" für ihre KI-Anwendungen nutzen, was sich in einer stabilen Nachfrage über alle Produktlinien hinweg widerspiegelt.
Besonders positiv hob das Management die Entwicklung der Margen hervor. MongoDB erreichte im vierten Quartal die sogenannte "Rule of 40", eine im Softwarebereich wichtige Kennzahl, die das Gleichgewicht zwischen Umsatzwachstum und Rentabilität beschreibt. Der bereinigte operative Gewinn stieg auf 158,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit 112,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Auch beim Cashflow verbuchte das Unternehmen einen massiven Sprung: Der freie Cashflow belief sich auf 176,7 Millionen US-Dollar.
Unter dem Strich blieben im vierten Quartal 15,530 Millionen US-Dollar beim Unternehmen hängen, auf Sicht des Gesamtjahres gab es mit -71,15 Millionen US-Dollar einen im Vorjahresvergleich deutlich reduzierten Verlust.
Trotz der soliden Zahlen bricht die Aktie von MongoDB an der NASDAQ massiv ein: Zeitweise geht es um 22,43 Prozent auf 252,11 US-Dollar abwärts.
Die heftige Pulverisierung von Börsenwert ist insbesondere dem konservativen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 geschuldet. MongoDB erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 2,86 und 2,90 Milliarden US-Dollar, was hinter den optimistischsten Schätzungen einiger Marktteilnehmer zurückblieb. Analysten deuten dies als Warnsignal für eine allgemein schwierigere Phase im Softwaresektor, in der Unternehmen ihre Ausgaben genauer prüfen und die Monetarisierung von KI-Investitionen länger dauern könnte als erhofft.
Auch zeitgleich bekannt gegebene Personalentscheidungen kommen am Markt alles andere als gut an, auch wenn es sich um geplante Übergänge handelt, denn das Unternehmen steht vor einem personellen Umbruch im Vertrieb. Sowohl der Präsident für Field Operations als auch der Chief Revenue Officer werden das Unternehmen verlassen, was kurzfristig operative Unsicherheit schüren könnte. "MongoDB verfügt über ein starkes Team von Go-to-Market-Experten und ist bestens aufgestellt, um die Ziele ohne Unterbrechung zu erreichen. MongoDB befindet sich derzeit in der Endphase der Suche nach einem neuen CRO", hieß es im Rahmen der Pressemitteilung des Unternehmens.
Um das langfristige Wachstum abzusichern, setzt MongoDB voll auf die Integration von künstlicher Intelligenz. Durch neue Partnerschaften, wie etwa mit Voyage AI, und die Einführung spezialisierter Tools für Vektorsuche und KI-Agenten will das Unternehmen seine Relevanz für Entwickler erhöhen. Die Strategie zielt darauf ab, die Komplexität bei der Erstellung intelligenter Anwendungen zu reduzieren und MongoDB als unverzichtbare Basis für die nächste Generation digitaler Produkte zu positionieren. Ob diese technologische Führung ausreicht, um die makroökonomischen Bremsspuren im Softwaremarkt zu kompensieren, bleibt die zentrale Frage für das Börsenjahr 2026.
Redaktion finanzen.at
