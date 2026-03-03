MongoDB-Aktie stürzt um mehr als ein Viertel ab: Solide Ergebnisse können den enttäuschenden Ausblick nicht ausgleichen

• Quartalszahlen stark, Wachstum überzeugt• Ausblick FY27 schwächer als erhofft• Markt reagiert nervös

Während die operativen Zahlen die Erwartungen der Analysten teilweise übertrafen, sorgt der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr für Verunsicherung unter den Anlegern.

Starke Umsatzdynamik durch Cloud-Plattform Atlas