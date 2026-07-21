Merriman Holdings Aktie
WKN DE: A1C34G / ISIN: US5904191070
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21.07.2026 22:00:01
MongoDB Director Dwight Merriman Sells 16,000 Shares for $5.2 Million
Dwight A. Merriman, Director of MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB), reported a sale of common stock in a series of transactions concluded on July 16, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($323.78); post-transaction value based on July 16, 2026 market close ($328.60).MongoDB, Inc. is a leading global provider of enterprise database platforms with a market capitalization of $26.4 billion and TTM revenue of $2.6 billion, positioning it as a significant player in the infrastructure software segment. The company has demonstrated strong market momentum with a one-year share price appreciation of 56.74%, reflecting investor confidence in its cloud-native database solutions and recurring revenue model. MongoDB's competitive advantage derives from its document-oriented database architecture, multi-cloud deployment flexibility, and comprehensive platform ecosystem that addresses the evolving infrastructure needs of modern enterprises.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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