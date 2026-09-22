MongoDB Aktie

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WKN DE: A2DYB1 / ISIN: US60937P1066

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22.09.2026 14:18:01

MongoDB Director Hope Cochran Sells 1,000 Shares

Hope F. Cochran, a Director at MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB), disclosed a sale of 1,000 shares of common stock on Sept. 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($375.92); post-transaction value based on Sept. 17, 2026, market close ($393.42).

MongoDB is a leading global provider of database platform solutions with a market capitalization of $32 billion and TTM revenue of $2.8 billion, serving thousands of organizations worldwide. The company's differentiated approach combines a flexible document-oriented database architecture with comprehensive managed services, positioning it as a critical infrastructure provider in the modern application development ecosystem.

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