MongoDB Aktie
WKN DE: A2DYB1 / ISIN: US60937P1066
|
05.12.2025 16:23:00
MongoDB Is Rallying After Earnings. Here's What It Really Means for Investors.
MongoDB's (NASDAQ: MDB) stock surged by more than 20% on Tuesday in response to its latest earnings report. In its fiscal 2026 third quarter (which ended on Oct. 31), the database management company's revenue rose 19% year over year to $628 million, exceeding analysts' consensus estimates by $35 million.Its adjusted earnings per share (EPS) of $1.32 also beat the consensus forecast by $0.53 and marked a big improvement from its adjusted loss per share of $1.16 a year earlier.Management also raised its guidance. For the fiscal year (which ends in January), it expects its revenue to rise 21% as its adjusted EPS grows by 30% to 31%. It had previously forecast that its revenue would rise by 16% to 17% and that adjusted EPS would be close to flat.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
