MongoDB Aktie
WKN DE: A2DYB1 / ISIN: US60937P1066
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02.09.2026 08:58:01
MongoDB Just Delivered a Beat and Raise Quarter -- So Why Is the Stock Falling?
Investors simply don't know what to make of MongoDB (NASDAQ:MDB). The cloud-native database specialist has been caught up in the popular narrative that artificial intelligence (AI) will eliminate the need for most enterprise software, thereby spelling the end for software-as-a-service (SaaS) companies -- including MongoDB. That's an intriguing story, but largely false, as reality is much more complicated.Expectations were high heading into the company's quarterly financial report, as investors sought insight into MongoDB's future. Unfortunately, despite delivering a beat-and-raise quarter, confidence remained elusive, and the stock was down roughly 14% in after-hours trading (as of 8:05 p.m. ET).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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