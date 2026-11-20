MongoDB Aktie
WKN DE: A2DYB1 / ISIN: US60937P1066
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20.11.2026 07:03:00
MongoDB kauft Firebolt und holt sich Echtzeitanalyse-Engine ins Haus
Einst als Milliarden-Start-up gehandelt, landet Firebolt nun bei MongoDB. Die Engine soll dort Analysen für Anwendungen und KI-Agenten beschleunigen.
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