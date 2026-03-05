MongoDB: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MongoDB hat am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MongoDB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 695,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 548,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,880 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,730 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,46 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte MongoDB einen Umsatz von 2,01 Milliarden USD eingefahren.

