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03.09.2026 06:31:29
MongoDB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MongoDB hat am 01.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 771,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 591,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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