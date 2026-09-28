MongoDB Aktie
WKN DE: A2DYB1 / ISIN: US60937P1066
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28.09.2026 18:23:07
MongoDB Stock Falls 17% After CEO Chirantan Desai Steps Down
(RTTNews) - MongoDB, Inc. (MDB) is down 17.09 percent, losing $70.12 to $340.32 on Monday. The move comes after the company announced that President and CEO Chirantan Desai stepped down effective immediately to pursue a senior role at Meta Platforms, while former CEO Dev Ittycheria was appointed interim President and CEO.
MongoDB is currently trading at $340.32, down from the previous close of $410.44 after opening at $311.24 on the Nasdaq. The stock has traded between $300.00 and $341.42 during the session, with trading volume at 11.74 million shares versus average volume of 1.62 million shares.
Ittycheria previously served as MongoDB's President and CEO from 2014 to 2025, during which the company grew annual revenue from approximately $35 million to more than $2.3 billion. MongoDB's board has begun searching for a permanent CEO and retained an executive search firm to assist with the process. The company reaffirmed its third-quarter and full-year fiscal 2027 guidance issued on September 1.
Shares have traded between $215.68 and $473.10 over the past 52 weeks.
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