26.11.2025 06:31:28
Mongolia Growth Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mongolia Growth Group hat am 24.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,79 Prozent auf 0,5 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
