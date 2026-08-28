Monivent AS Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Monivent AS Registered veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,03 SEK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61,11 Prozent auf 0,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at