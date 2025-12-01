Monnari Trade mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Monnari Trade hat am 28.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 PLN. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,87 Prozent auf 89,0 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70,7 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at