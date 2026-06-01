Monnari Trade: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Monnari Trade ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Monnari Trade die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 19,00 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Monnari Trade 3,00 PLN je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 87,6 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,1 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at