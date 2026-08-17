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17.08.2026 06:31:29
monoAI technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher
monoAI technology veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 9,09 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte monoAI technology -1,990 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat monoAI technology im vergangenen Quartal 135,0 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 39,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte monoAI technology 224,4 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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