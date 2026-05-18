monoAI technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

monoAI technology hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 11,77 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -1,790 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat monoAI technology 133,8 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 67,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 415,6 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at