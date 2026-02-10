Monogatari gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Monogatari ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Monogatari die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 43,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38,17 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Monogatari mit einem Umsatz von insgesamt 36,70 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 21,71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at