Monogatari hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Monogatari präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 49,80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 36,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 35,60 Milliarden JPY gegenüber 29,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at