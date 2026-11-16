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16.11.2026 06:31:29
Monogatari: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Monogatari hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 62,69 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 49,80 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35,60 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 41,57 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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