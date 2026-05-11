Monogatari stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Monogatari lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 62,00 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Monogatari 47,70 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,80 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 32,67 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at