12.08.2026 06:31:29

Monogatari: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Monogatari hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 71,56 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 40,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Monogatari im vergangenen Quartal 39,59 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Monogatari 31,34 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 227,23 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 163,09 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 151,69 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 123,92 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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