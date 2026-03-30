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30.03.2026 06:31:29
Monopar Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Monopar Therapeutics gab am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Monopar Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,230 USD je Aktie gewesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,850 USD. Im Vorjahr waren -4,110 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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