MonotaRO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MonotaRO äußerte sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17,99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15,17 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,83 Prozent auf 95,58 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at