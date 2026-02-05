MonotaRO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MonotaRO gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.

MonotaRO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 600,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 502,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,440 USD beziffert, während im Vorjahr 0,350 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,90 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,23 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at