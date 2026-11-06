MonotaRO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MonotaRO äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MonotaRO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 590,5 Millionen USD im Vergleich zu 550,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at