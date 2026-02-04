04.02.2026 06:31:28

MonotaRO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MonotaRO hat am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 18,01 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 15,00 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 92,48 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MonotaRO einen Umsatz von 76,61 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 65,27 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 53,01 JPY je Aktie erzielt worden.

MonotaRO hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 333,88 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 288,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

