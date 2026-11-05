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05.11.2026 06:31:28
MonotaRO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MonotaRO hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 19,03 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,23 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MonotaRO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 94,04 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 81,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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