Monro Muffler Brake: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Monro Muffler Brake präsentierte in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,18 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,14 Prozent auf 288,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Monro Muffler Brake 301,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at